Il prossimo Samsung Galaxy Ring 2 si adatterà al dito: addio problemi di dimensioni

Nessun problema di comodità

Una delle sfide principali degli indossabili è riuscire a bilanciare comfort e precisione nelle rilevazioni biometriche. Con il Galaxy Ring 2, Samsung sembra puntare a risolvere questo problema grazie a una tecnologia che regola in maniera automatica il diametro dell'anello. Questo non solo garantirà una calzata perfetta, ma assicurerà anche che i sensori siano sempre in contatto ottimale con la pelle, migliorando l'accuratezza delle misurazioni.

Il brevetto, che ha attirato l'attenzione di alcuni noti leaker come xleaks7, descrive una struttura interna composta da parti mobili che permettono all'anello di adattarsi alle diverse dimensioni del dito in tempo reale. In questo modo, l'utente potrà indossarlo senza il rischio che risulti troppo stretto o che scivoli via.