Una mod di Dragon Ball: Sparking! Zero aggiunge oltre 100 musiche da anime e film di Z, GT, Super e Daima

Dragon Ball: Sparking! Zero include una variegata selezione di tracce musicali originali e altre tratte dagli adattamenti per il piccolo schermo dell'opera di Akira Toriyama, ma se volete qualcosa di ancora più vicino all'opera originale, la mod per la versione PC realizzata da Ryderflo permette di sostituire la colonna sonora del gioco con oltre 100 musiche prese dagli anime e i film di Dragon Ball, Z, GT, Super. C'è anche "Jaka Jaan", la sigla d'apertura di Dragon Ball Daima.

La mod fa esattamente quello che immaginate: sostituisce praticamente tutta la tracklist originale di Sparking! Zero con le musiche iconiche di Dragon Ball, dai menu fino a quelle che accompagnano le battaglie. Precisiamo che nella mod non sono incluse le musiche dei due DLC "Anime Music Pack" venduti da Bandai Namco (come Cha-La Head-Cha-La, l'iconica sigla di Dragon Ball Z fino alla saga di Cell), che dunque potrete acquistare per avere una sorta di colonna sonora definitiva.