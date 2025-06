Il CEO di NVIDIA parla del processore di Nintendo Switch 2: “la grafica più avanzata di sempre per una portatile”

Jensen tesse le lodi di Nintendo Switch 2

"L'obiettivo è creare una nuova console che porti avanti la visione originale. Per raggiungerlo, abbiamo dovuto ripensare tutto da capo. Il chip dentro Nintendo Switch 2 è diverso da tutto ciò che abbiamo creato finora", ha detto Jensen nel video.

"La grafica più avanzata di sempre per un dispositivo mobile, ray tracing gestito totalmente via hardware, HDR per luci più brillanti e ombre più profonde e un'architettura retrocompatibile con la generazione precedente. Processori IA dedicati per definire, animare e migliorare il gameplay in tempo reale. E un consumo energico ultra ridotto. Abbiamo ottimizzato la lavorazione dei semiconduttori per avere altre prestazioni in un dispositivo portatile, per farvi giocare ovunque vogliate."

"Questo chip è una meraviglia della tecnica. Coniuga prestazioni, intelligenza e bellezza, il tutto nel palmo della vostra mano. Switch 2 è più di una nuova console. È un nuovo capitolo, degno della visione di Iwata-san."

Vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei negozi dal 5 giugno, al prezzo base di 469,99 euro o in bundle con Mario Kart World per 509,99 euro.