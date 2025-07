Oppo e Hasselblad rinnovano la loro alleanza: in arrivo una fotocamera mobile di nuova generazione

OPPO e Hasselblad proseguono il loro viaggio nella fotografia mobile annunciando il rinnovo della partnership strategica avviata nel 2022 . L'occasione è stata un evento speciale tenutosi nella sede centrale di Hasselblad a Göteborg, in Svezia, dove è stato svelato che il prossimo smartphone flagship OPPO monterà un sistema fotografico di nuova generazione sviluppato congiuntamente, destinato a stabilire un nuovo standard per qualità e resa visiva.

In arrivo un imaging system rivoluzionario

OPPO e Hasselblad hanno annunciato che stanno lavorando a un nuovo sistema fotografico integrato, che sarà rivelato entro la fine del 2025. Non ci sono ancora dettagli tecnici precisi, ma l'obiettivo è chiaro: superare le prestazioni attuali non solo in termini di qualità d'immagine, ma anche nella resa estetica e nell'esperienza creativa per l'utente.

L'accordo tra OPPO e Hasselblad

Il nuovo sistema sarà l'erede diretto della filosofia che ha guidato l'evoluzione della gamma Find: non solo hardware all'avanguardia, ma anche software e stile. Secondo OPPO, questa piattaforma "stabilirà un nuovo punto di riferimento per l'esperienza fotografica su smartphone".

A completare il quadro, OPPO ha annunciato anche il ritorno degli OPPO Photography Awards, con l'edizione 2025 intitolata "Super Every Moment". Il concorso è aperto a tutti gli utenti OPPO nel mondo e mette in palio oltre 100.000 dollari in premi per le immagini più suggestive scattate con dispositivi OPPO. Avete tempo fino al 20 novembre 2025 per partecipare.