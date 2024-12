Apple sfrutterà i chip di Amazon per migliorare l'efficienza del 40% nei modelli di Apple Intelligence

Apple ha annunciato che utilizzerà i chip personalizzati di Amazon per l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale, segnando un nuovo capitolo nella sua collaborazione decennale con Amazon Web Services (AWS). La notizia è stata condivisa durante l'annuale conferenza AWS Reinvent, dove Benoit Dupin, Senior Director di Machine Learning e AI di Apple, ha elogiato l'affidabilità dell'infrastruttura AWS, già impiegata per servizi chiave come Siri, Apple Maps e Apple Music. L'utilizzo di queste risorse consentirà ad Apple di mantenere i suoi standard di privacy e sicurezza, affrontando al contempo le crescenti esigenze del mercato.

Miglioramenti di efficienza grazie ai chip Trainium2 Dupin ha sottolineato che l'adozione dei chip Trainium2 di Amazon potrebbe portare a un incremento di efficienza del 40% nelle ricerche, con una previsione di miglioramenti del 50% nei primi test. Questo salto tecnologico non solo ridurrà i costi di addestramento dei modelli, ma consentirà anche ad Apple di espandere le capacità dei suoi sistemi AI. Tali risparmi potrebbero tradursi in ulteriori modelli addestrati per lo stesso budget, migliorando le capacità di risposta di Apple Intelligence. Le novità introdotte con iOS 18. L'adozione di chip personalizzati rappresenta una strategia mirata per ridurre la dipendenza da NVIDIA, leader di mercato nei chip per AI, e apre la strada a soluzioni più economiche e flessibili. Apple, pur mantenendo una parte significativa dell'elaborazione dei dati direttamente sui suoi dispositivi grazie ai chip della serie M, integrerà queste nuove tecnologie per gestire query più complesse sui suoi server. Questo approccio innovativo distingue Apple dai competitor, migliorando l'efficienza e riducendo i costi operativi.