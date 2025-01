Sonic 4 il Film potrebbe andare oltre la Terra, verso ambientazioni "nuove e fantastiche"

In effetti, la serie di videogiochi presenta scenari molto variegati e fantastici, dunque avrebbe senso, anche per la serie cinematografica, andare oltre la semplice Terra nel corso di Sonic 4 il Film, considerando anche che potrebbe esserci la necessità di qualche novità a rilanciare la serie.

In una recente intervista pubblicata da Collider, gli autori Josh Miller e Pat Casey hanno riferito che il prossimo capitolo cinematografico della serie potrebbe andare oltre i familiari scenari terrestri, sebbene sempre molto trasfigurati in fantasia, andando verso nuove ambientazioni.

La serie videoludica di Sonic the Hedgehog è sempre stata caratterizzata da una notevole varietà di ambientazioni, spaziando anche tra pianeti differenti, dunque è comprensibile che Sonic 4 il Film possa andare anche oltre la Terra , verso " nuove ambientazioni fantastiche ", come riferito dagli sceneggiatori.

Esplorare nuove ambientazioni

"Sappiamo chiaramente che esistono altri mondi e zone più fantastiche da sfruttare e ci piacerebbe vederle, quindi presumiamo che anche il pubblico voglia vederle", ha spiegato Casey nell'intervista, aprendo alla possibilità di scenari spaziali o extraterrestri.

Shaadow in Sonic 3 il Film

"Per Sonic the Hedgehog 3, la storia era tutta incentrata su questioni militari ed era intrinsecamente legata alla Terra. Ma forse in futuro potremmo addentrarci in luoghi più fantastici".

Dunque c'è la possibilità che Sonic 4 possa spaziare in ambientazioni ben più strane e inedite: già i film precedenti cercavano di riprodurre alcuni scenari dei più celebri livelli della serie di platform Sega ma inserendoli comunque in un contesto fondamentalmente terrestre, mentre l'apertura verso nuovi pianeti potrebbe decisamente liberare la fantasia.

Nel frattempo, abbiamo visto che Sonic 3: il film ha portato gli incassi della saga a oltre un miliardo di dollari, e che Jim Carrey potrebbe tornare in Sonic 4 il film, ma a una condizione.