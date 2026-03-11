Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PS5 e Switch è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon proseguono, così come le nostre segnalazioni sulle migliori occasioni lato tech e gaming. Ad esempio, in questo momento Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 è in promozione per PS5 e Nintendo Switch con uno sconto del 32%. Se siete interessati, potrete raggiunge la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Nel momento in cui scriviamo la raccolta viene proposta a 23,74 euro sia per PS5 che per Nintendo Switch, con un risparmio di circa 10 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.