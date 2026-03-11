0

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PS5 e Switch è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

La raccolta Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered è disponibile a un ottimo prezzo su Amazon in occasione delle Festa delle Offerte di Primavera.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon proseguono, così come le nostre segnalazioni sulle migliori occasioni lato tech e gaming. Ad esempio, in questo momento Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 è in promozione per PS5 e Nintendo Switch con uno sconto del 32%. Se siete interessati, potrete raggiunge la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Nel momento in cui scriviamo la raccolta viene proposta a 23,74 euro sia per PS5 che per Nintendo Switch, con un risparmio di circa 10 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Due grandi classici sono tornati su console e PC moderni

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered è una raccolta che include le versioni rimasterizzate e tirate a lucido di questi due giochi. Non parliamo di un semplice aumento di risoluzione e framerate, bensì di un lavoro di aggiornamento certosino.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, la recensione di un atteso ritorno Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, la recensione di un atteso ritorno

Tra le novità, infatti, troviamo modelli, texture e VFX rifatti, un'inedita modalità fotografica, una telecamera migliorata e un sistema di comandi moderno, con la possibilità anche di passare alla modalità grafica e i comandi classici. In aggiunta, c'è anche una mappa rivista con bussola e tra gli extra una mappa della lore, concept art mai pubblicati prima d'ora e una serie di "Lost Levels", ovvero dei livelli inizialmente progettati ma mai integrati nei due giochi.

