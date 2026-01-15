ASUS mette fine alla RTX 5070 Ti: scorte esaurite e produzione stoppata a causa della crisi delle RAM

Secondo un nuovo report diffuso da Hardware Unboxed, la Nvidia RTX 5070 Ti sarebbe ormai arrivata al capolinea, almeno per quanto riguarda la produzione da parte di Asus. In un recente video, il noto canale tech afferma di aver parlato con retailer e partner AIB subito dopo il CES, ricevendo una risposta piuttosto chiara: le schede RTX 5070 Ti attualmente sugli scaffali sarebbero le ultime disponibili.
In particolare, Asus avrebbe confermato a Hardware Unboxed di aver inserito la RTX 5070 Ti nello stato di end-of-life (EoL) a causa di una carenza di fornitura definita "catastrofica". Secondo quanto riportato, il modello soffre di una disponibilità così limitata da rendere impossibile una produzione sostenibile.
Manca, comunque, la conferma di ASUS alla notizia dello stop alla produzione della RTX 5070 Ti
La notizia, tuttavia, non è stata ancora confermata ufficialmente da ASUS a livello globale: alcune fonti interne non avrebbero ricevuto comunicazioni formali dalla sede centrale di Taiwan. Nonostante ciò, il contesto generale rende lo scenario plausibile, soprattutto considerando l'attuale crisi della memoria, che sta colpendo duramente l'intero settore hardware.
La cosiddetta "RAMpocalypse" è causata dalla crescente domanda di memoria per infrastrutture IA e data center, che ha ridotto drasticamente la disponibilità di DRAM, NAND e soprattutto VRAM per le schede grafiche. La RTX 5070 Ti è una delle vittime ideali di questa situazione: utilizza 16 GB di costosa memoria GDDR7 e condivide lo stesso chip GB203 della più costosa RTX 5080.
La scelta di ASUS di interrompere la produzione di RTX 5070 Ti dal punto di vista economico
Dal punto di vista economico, è facile capire la scelta. La RTX 5080 viene venduta a prezzi ben superiori ai 1.200 dollari, mentre la RTX 5070 Ti, pur essendo oggi difficile da trovare sotto gli 800 dollari, offre prestazioni molto vicine al modello superiore.
In test pratici, la scheda si è dimostrata facilmente overcloccabile, arrivando a una differenza prestazionale di poche unità percentuali rispetto alla RTX 5080, ma con consumi e raffreddamento più gestibili. Una proposta troppo "intelligente" per i gamer, e quindi poco conveniente per produttori e retailer in un periodo di risorse limitate. Anche la RTX 5060 Ti da 16 GB potrebbe subire un destino simile.
AGGIORNAMENTO: Secondo un nuovo rumor riportato da Wccftech e attribuito al leaker @Zed__Wang, NVIDIA avrebbe ridotto del 15-20% la fornitura di GPU della serie RTX 50 ai partner AIC. Il taglio riguarderebbe l'intera gamma e non solo modelli specifici.
Nonostante la riduzione delle quantità, NVIDIA continuerebbe a fornire le GPU insieme ai chip di VRAM, probabilmente perché la cessazione di alcuni modelli, come la RTX 5070 Ti, ha alleviato parte della pressione sulla disponibilità di memoria. Il rumor suggerisce inoltre che NVIDIA potrebbe posticipare o addirittura cancellare la serie RTX 50 SUPER, prevista con moduli GDDR7 da 3 GB, difficili da reperire in grandi volumi.