ASUS mette fine alla RTX 5070 Ti: scorte esaurite e produzione stoppata a causa della crisi delle RAM

Secondo un nuovo report diffuso da Hardware Unboxed, la Nvidia RTX 5070 Ti sarebbe ormai arrivata al capolinea, almeno per quanto riguarda la produzione da parte di Asus. In un recente video, il noto canale tech afferma di aver parlato con retailer e partner AIB subito dopo il CES, ricevendo una risposta piuttosto chiara: le schede RTX 5070 Ti attualmente sugli scaffali sarebbero le ultime disponibili. In particolare, Asus avrebbe confermato a Hardware Unboxed di aver inserito la RTX 5070 Ti nello stato di end-of-life (EoL) a causa di una carenza di fornitura definita "catastrofica". Secondo quanto riportato, il modello soffre di una disponibilità così limitata da rendere impossibile una produzione sostenibile.

Manca, comunque, la conferma di ASUS alla notizia dello stop alla produzione della RTX 5070 Ti La notizia, tuttavia, non è stata ancora confermata ufficialmente da ASUS a livello globale: alcune fonti interne non avrebbero ricevuto comunicazioni formali dalla sede centrale di Taiwan. Nonostante ciò, il contesto generale rende lo scenario plausibile, soprattutto considerando l'attuale crisi della memoria, che sta colpendo duramente l'intero settore hardware. La crisi delle RAM colpisce le azioni Nintendo ma non quelle Sony, ecco perché La cosiddetta "RAMpocalypse" è causata dalla crescente domanda di memoria per infrastrutture IA e data center, che ha ridotto drasticamente la disponibilità di DRAM, NAND e soprattutto VRAM per le schede grafiche. La RTX 5070 Ti è una delle vittime ideali di questa situazione: utilizza 16 GB di costosa memoria GDDR7 e condivide lo stesso chip GB203 della più costosa RTX 5080.