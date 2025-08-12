1

Date Everything ha avuto appuntamenti con moltissimi giocatori, stando agli ottimi dati di vendita

L'editore Team17 ha annunciato degli ottimi risultati per il simulatore di appuntamenti Date Everything, che ha venduto davvero bene.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/08/2025
Alcuni personaggi di Date Everything

L'editore Team17 ha annunciato le vendite del simulatore di appuntamenti sandbox Date Everything di Sassy Chap Games: 500.000 copie. Si tratta di un risultato davvero ottimo, considerando il tipo di gioco. Evidentemente l'idea deve essere piaciuta moltissimo.

Nel gioco si interpreta un personaggio che, indossati degli occhiali magici chiamati "deviatori", scopre che danno vita agli oggetti di casa sua rendendoli "frequentabili"! Sì, si possono avere delle relazioni romantiche con degli oggetti.

Idea vincente

Ogni oggetto con cui si può uscire si aprirà e avrà una sua storia, diventando amico o nemico a seconda del nostro comportamento.

In totale, Date Everything offre più di 100 personaggi con cui interessere relazioni. Inoltre, i testi sono completamente doppiati e ci sono diversi bivi narrativi a tenere alta l'attenzione, con tre finali per ciascuno dei personaggi. Parliamo di decine di ore di gioco.

Da sottolineare anche le reazioni dei giocatori, che possiamo sinterizzare in "estremamente positive", che poi è la media dei giudizi degli utenti su Steam, dove il 95% delle più di 4000 recensioni ricevute da Date Everything è, appunto, positiva.

Insomma, non ha solo venduto bene ma è anche un titolo acclamato, accolto con grande entusiasmo.

Segnalazione Errore
