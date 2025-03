Il doppiaggio italiano del remake di Silent Hill 2 ottiene un'importante collaborazione

Il ruolo di Roffi

L'annuncio è arrivato anche tramite un video in cui Roffi, che fa il doppiatore da più di 40 anni, si presenta. In Silent Hill 2 presterà la voce a Dominic Allen, il conduttore del quiz a premi (l'uomo dell'ascensore).

Da sottolineare che non è la prima volta che Roffi collabora al ridoppiaggio di un videogioco. In Cyberpunk 2077 ha dato voce allo sceriffo, mentre in Alan Wake si è prestato per lo speaker radiofonico Pat Maine.

Luciano Roffi in foto

Per il resto, ci è stato spiegato che nel corso di questa settimana si concluderanno i lavori di adattamento del terzo capitolo del gioco, quello che termina con l'ingresso nell'ospedale di Brokehaven.

Insomma, i lavori sul doppiaggio in italiano di Silent Hill 2 Remake proseguono spediti, con progressi regolare e annunci a sorpresa come questo, di cui sicuramente i fan saranno più che felici. Per il resto vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC e PlayStation 5, sviluppato da Bloober Team. Chissà se riusciremo a giocare alla versione completamente in italiano entro la fine dell'anno.

Visto che ci siamo,

ricordiamo il cast dei doppiatori:

Maria/Mary - Maria Grazia Mancino

Angela - Arianna Sofia Staderini

Laura - Giorgia Battistoni

Eddie - Fabio Marchesi

James - Valerio Mammolotti

Come già riportato, è possibile scaricare da Nexus Mods una tech demo del doppiaggio, che consente di giocare la prima ora di gioco doppiata.

Per installarla e disinstallarla, seguite le istruzioni riportate su Nexus Mods, dove troverete anche dei suggerimenti sulla fruizione. Se volete seguire Voci nella nebbia, questa è la pagina del progetto dove, volendo, potete dare anche un contributo.