Il nuovo driver per le NVIDIA GeForce RTX serie 50 risolve il problema dello schermo nero e un bug tutto nuovo

Per tenere sotto controllo la situazione, NVIDIA continua a pubblicare aggiornamenti ai driver, l'ultimo dei quali, versione 572.75, viene classificato come hotfix per due problemi specifici. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Cosa risolve l'aggiornamento 572.75

"Il driver di visualizzazione GeForce Hotfix versione 572.75", si legge nella descrizione fornita da NVIDIA, "è basato sul nostro ultimo driver Game Ready 572.70" e mira a risolvere questi due bug:

La descrizione dell'hotfix di NVIDIA

"[GeForce RTX 5080/5090] Le schede grafiche potrebbero non funzionare a piena velocità al riavvio del sistema quando sono overcloccate [5088034]"

[Serie GeForce RTX 50] Le GPU della serie GeForce RTX 50 si bloccano con uno schermo nero [5120886]

Il primo problema affrontato dall'aggiornamento 572.75 riguarda quindi i modelli di punta, RTX 5080 e RTX 5090. A quanto pare in determinate circostanze, soprattutto dopo un riavvio del sistema e in presenza di overclock, queste schede non riuscivano a esprimere il loro pieno potenziale. Un bug che fino ad oggi era ignoto e che probabilmente NVIDIA ha scoperto tramite test interni o segnalazioni non arrivate alla stampa.

Il secondo problema, più noto, è quello dei blocchi con schermo nero. Questo bug, che affligge l'intera serie RTX 50, ha generato non poca frustrazione tra i giocatori. Nonostante i precedenti tentativi di NVIDIA di risolverlo, alcuni utenti hanno continuato a segnalare il problema, in particolare durante l'utilizzo della tecnologia di generazione dei frame (Frame Generation) in alcuni videogiochi.

Si tratta insomma di un aggiornamento importante, che l'azienda consiglia di scaricare quanto prima, tramite l'app NVIDIA oppure direttamente dal sito. Fateci sapere poi nei commenti se avete riscontrato i problemi descritti e se l'update è riuscito davvero a risolvere la situazione. Intanto sono trapelate le specifiche delle GPU entry-level e mainstream RTX 5060Ti, RTX 5060 e RTX 5050 e NVIDIA ha smentito problemi di ROP mancanti nelle GPU RTX serie 50 per laptop.