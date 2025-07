Nintendo Switch OLED è in offerta su AliExpress per i Getaway Deals

La versione OLED di Nintendo Switch non cambia solo l'estetica: lo schermo da 7 pollici con tecnologia OLED offre colori più vividi , neri più profondi e un'esperienza visiva nettamente superiore sia in modalità portatile che da tavolo. L'audio è stato migliorato, lo stand posteriore è ora regolabile e la memoria interna è aumentata a 64GB. È la scelta ideale per chi vuole godersi il catalogo Nintendo al massimo della qualità.

Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a 224,54€, in forte sconto rispetto al prezzo di listino di 309,90€, grazie ai Getaway Deals, che dureranno fino al 20 luglio. La console è venduta da store europeo con valutazioni elevate, con spedizione gratuita e possibilità di reso garantito . Si tratta di un'occasione rara per acquistare il modello più avanzato della Switch a un prezzo competitivo. Potete acquistarla cliccando su questo link .

Versatilità e divertimento in ogni situazione

Che siate a casa, in viaggio o con gli amici, Nintendo Switch OLED si adatta perfettamente a ogni contesto. Potete giocare in modalità portatile, collegarla alla TV per le sessioni in multiplayer sul divano, oppure appoggiarla su un tavolo grazie allo stand migliorato. I Joy-Con rimangono intercambiabili e compatibili con tutti i giochi e accessori della precedente generazione.

Nintendo Switch OLED in azione

Con questa offerta su AliExpress, Switch OLED diventa finalmente accessibile anche a chi ha aspettato il momento giusto per acquistarla. Non solo è perfetta per nuovi utenti, ma anche per chi vuole fare un upgrade dal modello base. Approfittatene ora: le scorte potrebbero finire rapidamente