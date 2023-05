Microsoft e AMD stanno collaborando su IA e chip dedicati, per Bloomberg

Secondo quanto riportato da Bloomberg, tra Microsoft e AMD sarebbe un corso una nuova collaborazione piuttosto stretta, incentrata soprattutto sull'intelligenza artificiale e la produzione di chip dedicati a questa.

In pratica, Microsoft starebbe dando il suo supporto a AMD per lo sviluppo di sistemi basati su intelligenza artificiale in termini di software e applicazioni di questa, mentre AMD starebbe supportando Microsoft nella produzione di chip dedicati proprio all'IA, che avrebbero il nome in codice "Athena".

Varie centinaia di dipendenti Microsoft della divisione specializzata in hardware starebbero lavorando al progetto, su cui la compagnia avrebbe investito già 2 miliardi di dollari. Il portavoce Frank Shaw ha finora smentito che su Athena stia lavorando anche AMD, confermando i lavori in corso sui chip ma non la collaborazione.

Tuttavia, la testata giornalistica è piuttosto convinta delle sue fonti, in base alle quali la collaborazione tra AMD e Microsoft sarebbe molto stretta, in questi frangenti. Questa risponderebbe anche a un'esigenza di espansione del mercato: al momento, Nvidia è leader incontrastata nella produzione di chip specificamente dedicati sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale.

I servizi di IA basati su server Azure devono necessariamente passare attraverso Nvidia per la produzione di alcuni elementi hardware e Microsoft vorrebbe espandere questo segmento di mercato ad altri concorrenti per abbassare i prezzi, supportando in questo senso l'ingresso di AMD.

Nel frattempo, ricordiamo che GPT-4 chatbot è disponibile da ieri per tutti gli utenti.