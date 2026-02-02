YouTube è in arrivo su Nintendo Switch 2? Sembra manchi ormai poco

YouTube potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch 2, e si tratterebbe ormai di una questione di giorni: stando agli ultimi rumor, l'attesa applicazione farà il proprio debutto sulla console ibrida giapponese entro la fine del mese.

Sebbene molti utenti si aspettassero di trovare l'app già al lancio della nuova piattaforma Nintendo, le cose sono andate diversamente e ancora oggi gli utenti abituali di YouTube sono in attesa di poter fruire di questa esperienza anche su Switch 2.

L'eventuale arrivo dell'applicazione consentirebbe alla console di completare la propria dotazione multimediale, ponendosi alla fine come un handheld utilizzabile sia per giocare che per guardare dei video, appunto.

Certo, è anche vero che i rumor sul possibile arrivo di YouTube su Nintendo Switch 2 circolano ormai da tempo, dunque non è detto che stavolta le voci si concretizzeranno: vedremo da qui alla fine del mese cosa succederà.