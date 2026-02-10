Pokémon Pokopia potrà essere provato presto con una demo, ma non per tutti

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato che verrà presto messa a disposizione la prima demo in assoluto di Pokémon Pokopia, ma questa sarà disponibile esclusivamente ai campionati internazionali europei ufficiali che si terranno questo fine settimana.
In sostanza, solo coloro che saranno presenti all'evento, il quale si terrà all'Excel exhibition center di Londra, potranno provare per la prima volta l'interessante misto fra simulazione di vita, avventura e Pokémon che è attualmente in sviluppo presso Koei Tecmo e Game Freak.
Nel corso dei Pokémon European International Championships, dal 13 al 15 febbraio, sarà dunque possibile provare Pokémon Pokopia attraverso una demo esclusiva che verrà messa a disposizione con apposite postazioni nella location in questione.
Arriverà anche per tutti gli altri?
Durante i campionati europei sono inoltre previsti anche altri eventi, come incontri con artisti del gioco di carte collezionabili Pokémon, panel di approfondimento, possibilità di ricevere gadget e firme con gli autori e tanto altri.
Non è escluso che una demo di Pokémon Pokopia, successivamente a questo evento, venga messa poi a disposizione anche del pubblico più ampio, forse in un secondo momento.
Annunciato lo sorso settembre per Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia è una specie di incrocio fra Pokémon e Animal Crossing, e ha ricevuto poi una data di uscita fissata per il 5 marzo, dunque non manca molto a vederlo in versione completa.
È un approccio decisamente diverso a quello standard della serie, ma che promette di essere interessante grazie alle sue varie sfaccettature.