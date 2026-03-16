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AMD Ryzen in offerta su AliExpress: CPU AM5 e AM4 con sconti per l’Anniversario

Dai Ryzen 5 ai modelli X3D per il gaming, AliExpress lancia nuove offerte sui processori AMD valide fino al 25 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/03/2026
AMD Ryzen

Su AliExpress sono attive le nuove offerte Anniversario dedicate ai processori AMD Ryzen, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e restano disponibili fino a esaurimento. Durante la campagna è inoltre attivo anche lo sconto PayPal, che permette di ottenere 8 € di sconto su una spesa di almeno 100 € oppure 45 € su acquisti da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nei primi momenti della promozione è prevista anche la sfida Rush Hour, con un cashback potenziato fino a 20 € per transazione nelle ore iniziali dell'evento.

La selezione copre diverse generazioni e fasce di prezzo della piattaforma AMD. I modelli con 3D V-Cache, come il Ryzen 7 7800X3D e il Ryzen 7 9800X3D, sono tra le CPU più apprezzate dai gamer grazie alle prestazioni elevate nei giochi e alla grande efficienza energetica. Allo stesso tempo, soluzioni come il Ryzen 5 7500F o il Ryzen 5 9600X rappresentano ottime basi per build gaming equilibrate e aggiornate sulla piattaforma AM5.

Chi cerca maggiore potenza per produttività o multitasking può invece puntare sui modelli Ryzen 9 9900X, dotati di 12 core e 24 thread e pensati per gestire carichi di lavoro più pesanti. Con gli sconti della campagna Anniversario attivi fino al 25 marzo, queste CPU AMD diventano una soluzione interessante per aggiornare o assemblare un nuovo PC gaming con un investimento più contenuto rispetto al prezzo di listino.

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