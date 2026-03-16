AMD Ryzen in offerta su AliExpress: CPU AM5 e AM4 con sconti per l’Anniversario

Su AliExpress sono attive le nuove offerte Anniversario dedicate ai processori AMD Ryzen, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e restano disponibili fino a esaurimento. Durante la campagna è inoltre attivo anche lo sconto PayPal, che permette di ottenere 8 € di sconto su una spesa di almeno 100 € oppure 45 € su acquisti da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nei primi momenti della promozione è prevista anche la sfida Rush Hour, con un cashback potenziato fino a 20 € per transazione nelle ore iniziali dell'evento.