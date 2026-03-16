AMD Ryzen in offerta su AliExpress: CPU AM5 e AM4 con sconti per l’Anniversario

Su AliExpress sono attive le nuove offerte Anniversario dedicate ai processori AMD Ryzen, con prezzi ribassati grazie ai coupon della campagna valida dal 16 al 25 marzo. I codici MULTI e ITAS possono essere utilizzati una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia e restano disponibili fino a esaurimento. Durante la campagna è inoltre attivo anche lo sconto PayPal, che permette di ottenere 8 € di sconto su una spesa di almeno 100 € oppure 45 € su acquisti da almeno 300 €, cumulabile con i coupon. Nei primi momenti della promozione è prevista anche la sfida Rush Hour, con un cashback potenziato fino a 20 € per transazione nelle ore iniziali dell'evento.
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 304,44€ (da 349,44€) con codice MULTI45 oppure ITAS45
- AMD Ryzen 7 7800X3D - 212,84€ (da 242,84€) con codice MULTI30 oppure ITAS30
- AMD Ryzen 7 7700 - 130,11€ (da 150,11 €) con codice MULTI20 oppure ITAS20
- AMD Ryzen 7 9700X - 168,11€ (da 188,52€) con codice MULTI20 oppure ITAS20
- AMD Ryzen 5 9600X - 119,29€ (da 139,29€) con codice MULTI20 oppure ITAS20
- AMD Ryzen 9 9900X - 256,32€ (da 286,32 €) con codice MULTI30 oppure ITAS30
- AMD Ryzen 5 7500F - 88,05€ (da 99,05€) con codice MULTI11 oppure ITAS11
- AMD Ryzen 9 9900X (Zen 5) - 282,09€ (da 312,09€) con codice MULTI30 oppure ITAS30
- AMD Ryzen 7 5700X - 163,45€ (da 183,45€) con codice MULTI20 oppure ITAS20
La selezione copre diverse generazioni e fasce di prezzo della piattaforma AMD. I modelli con 3D V-Cache, come il Ryzen 7 7800X3D e il Ryzen 7 9800X3D, sono tra le CPU più apprezzate dai gamer grazie alle prestazioni elevate nei giochi e alla grande efficienza energetica. Allo stesso tempo, soluzioni come il Ryzen 5 7500F o il Ryzen 5 9600X rappresentano ottime basi per build gaming equilibrate e aggiornate sulla piattaforma AM5.
Chi cerca maggiore potenza per produttività o multitasking può invece puntare sui modelli Ryzen 9 9900X, dotati di 12 core e 24 thread e pensati per gestire carichi di lavoro più pesanti. Con gli sconti della campagna Anniversario attivi fino al 25 marzo, queste CPU AMD diventano una soluzione interessante per aggiornare o assemblare un nuovo PC gaming con un investimento più contenuto rispetto al prezzo di listino.