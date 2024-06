Ma alla fine avrà senso comprare Nintendo Switch 2 al lancio?

Ieri è andato in onda quello che potrebbe essere ricordato come uno degli ultimi Nintendo Direct completamente dedicati a Nintendo Switch . L'anziana console della grande N ha messo in mostra i muscoli sebbene teoricamente stia arrivando ai suoi ultimi istanti di vita (presunti, non ci sono annunci e conferme per l'arrivo della nuova console, sebbene si parli di marzo 2025).

Ci sono troppi giochi, maledizione

Sia chiaro, sappiamo benissimo che ci sarà un gruppo di fan hardcore che non aspetterà un secondo e comprerà la nuova piattaforma senza alcun tipo di dubbio, lanciando manciate di bancone verso il bancone di un spaventato dipendente di GameStop o sbavando di fronte alla finestra in attesa della consegna di Amazon.

Al tempo stesso, c'è chi aspetterà l'arrivo di un modello meno costoso o semplicemente degli sconti prima di acquistare la console, indipendentemente da qualsiasi dettaglio.

Ciò che ci interessa è il pubblico di mezzo che deve ancora genuinamente decidere cosa fare. Certo, serviranno anche i dettagli tecnici sulla piattaforma e sul prezzo, ma per ora non li abbiamo e troviamo inutile fare speculazioni. Crediamo però che ci sia un altro fattore da tenere in considerazione: il numero di giochi pubblicati, ma non quelli che arriveranno con la nuova console di Nintendo, ma quelli che ci sono già ora in circolazione e che usciranno nei prossimi mesi.

I vari modelli di Nintendo Switch: Standard, OLED, Lite

La lista dei giochi di altissima qualità di Nintendo usciti nell'ultimo paio di anni e quelli in arrivo nei prossimi mesi fa impallidire le dirette concorrenti e, in tutta onestà, non crediamo che l'intero pubblico di Nintendo Switch abbia già recuperato tutto quello a cui è interessato, soprattutto se gioca anche su altre piattaforme.

Sommiamo poi che qualche gioco di lancio sarà molto probabilmente cross-gen (qualche esclusiva ce l'aspettiamo, ma non tutte) perché è impensabile abbandonare completamente tutti i giocatori Switch. Inoltre, per quanto Nintendo Switch 2 possa offrire un avanzamento tecnologico, una buona fetta di pubblico non compra la console Nintendo per il graficone.

La nostra onesta impressione è che Nintendo stia pubblicando persino troppi giochi, di qualità troppo alta, per spingere il pubblico a sentire veramente il bisogno di una nuova piattaforma. Nintendo non smette mai di farci sognare e, per quanto assurdo possa sembrare, alle volte per gli affari è quasi un problema sul brevissimo periodo (sul lungo, invece, è il motivo del successo). Sarebbe bello se tutte le compagnie avessero questo problema.

Però diteci, ora come ora, sentite veramente il bisogno di acquistare Nintendo Switch 2 se dovesse arrivare a marzo 2025?