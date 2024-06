Timesplitters è in arrivo su PlayStation Plus? Il gioco è stato classificato per PS4 e PS5

Come notato da Gematsu, incuriosisce il fatto che il gioco sia stato classificato per PS4 e PS5 , il che per l'appunto suggerisce un suo possibile ingresso nel catalogo dei titoli classici del servizio a pagamento di Sony. Del resto in più casi la rating board taiwanese si è rivelata una fonte attendibile di leak, inclusi numerosi giochi che sono arrivati su PlayStation Plus in retrocompatibilità.

Un grande classico

Chiaramente per il momento non possiamo dare per certo il debutto di Timesplitters nel catalogo di PlayStation Plus Premium e quindi rimaniamo in attesa dell'annuncio dei giochi di luglio per sapere la verità. Di certo sarebbe una gradita aggiunta per tutti i fan della serie.

Una sequenza dal primo Timesplitters

Pubblicato nell'ormai lontano 2000, Timesplitters è uno sparatutto in prima persona di stampo sci-fi realizzato da Free Radical Design, che mette i giocatori contro una razza di alieni che vuole conquistare la Terra usando usando dei cristalli che permettono di manipolare il tempo. Considerando il successo riscosso dal titolo, nel 2002 arrivò il sequel Timesplitters 2, che ottenne ancora più successo tra critica e pubblico, e Timesplitters: Future Perfect nel 2005.

Successivamente la serie è finita in un limbo da cui non è più uscita, nel mentre Free Radical Design ha passato un periodo turbolento, prima con il poco apprezzato Haze del 2008 e successivamente con la cancellazione di un gioco basato sull'universo di Star Wars. Dopo una parentesi come Crytek UK, il team è stato acquisito da Embracer Group con l'obiettivo di riportare in auge l'IP di Timesplitters. Tuttavia, alla fine dello scorso anno lo studio è stato definitivamente chiuso.