S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, pubblicate due nuove immagini evocative della Zona

In occasione di un'intervista con Wired, GSC Game World ha pubblicato due nuove immagini di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, davvero evocative della Zona e delle potenzialità dell'Unreal Engine 5, con cui il gioco è in sviluppo.

Nella prima immagine, che trovate in testa alla notizia, possiamo vedere alcune case abbandonate, probabilmente usate come rifugi, bagnate dalla luce dell'alba. Sulla scena possiamo vedere alcuni oggetti poggiati su di una cassa, come una moca, un coltello, una tazza e un fucile, una barca che difficilmente tornerà in mare e alcune recinzioni divelte in lontananza, oltre alle case stesse e alla doppietta impugnata dal protagonista in primo piano.

Una delle nuove immagini di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Nella seconda immagine possiamo invece ammirare il protagonista che ricarica l'arma mentre si prepara ad affrontare dei mostri che girano sotto a un ponte ferroviario mezzo crollato.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è il seguito di una serie di sparatutto in prima persona ambientati nella Zona, ossia l'area intorno alla centrale nucleare di Chornobyl. Si tratta di uno sparatutto in prima persona non lineare ispirato al romanzo fantascientifico Pic-Nic sul ciglio della strada dei fratelli Arkadi Strugatzki e Boris Strugatzki.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è previsto per il 2023 su PC e Xbox Series X e S.