nintendogs, brevetto Nintendo rivela una possibile versione per iOS e Android

nintendogs potrebbe arrivare a breve sui dispositivi iOS e Android, stando alle informazioni riportate all'interno di un brevetto che Nintendo ha depositato due giorni fa, il 17 gennaio 2023: un documento di ben 32 pagine in cui vengono descritte nel dettaglio informazioni tecniche sul funzionamento dell'applicazione.

Alcuni mesi fa un TikToker ha adottato due cani di una cartuccia abbandonata di nintendogs, segno che il brand è ancora conosciuto sebbene siano passati diversi anni dall'ultimo episodio. Ebbene, una versione mobile ben realizzata, a detta di molti, potrebbe macinare numeri mostruosi.

Per il momento si tratta solo di un rumor, nel senso che il brevetto non parla esplicitamente di nintendogs bensì si limita a descrivere le funzionalità di un'app per smartphone che sembra utilizzare la realtà aumentata per proiettare un cane virtuale all'interno di un ambiente reale.

Il brevetto appena depositato da Nintendo

La sensazione però è che questo ipotetico nintendogs mobile funzionerà proprio in questo modo, consentendoci di allevare, nutrire e coccolare i nostri cuccioli di cane (ed eventualmente di gatto) in casa attraverso meccanismi magari simili a quelli del blockbuster Pokémon GO per quanto concerne i ritrovamenti.

Il brevetto è stato appena depositato, dunque immaginiamo ci vorrà un po' per arrivare a un annuncio ufficiale, sempre che il progetto sia reale e concreto: spesso e volentieri queste operazioni non portano a un'effettiva produzione, bensì vengono scartate in corso d'opera. Staremo a vedere.