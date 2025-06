OpenAI raddoppia i ricavi ma non si accontenta: vuole raggiungere 125 miliardi di dollari in 4 anni

OpenAI sta tracciando un percorso di crescita impressionante anche per un settore in rapido sviluppo come quello dell'intelligenza artificiale. L'azienda, che ha iniziato la sua attività come entità senza scopo di lucro, ha progressivamente virato verso un modello a pieno profitto, dimostrando una notevole capacità di capitalizzare l'innovazione. Il successo del modello linguistico, lanciato poco più di due anni fa, ha infatti generato un'adozione di massa e ha spinto l'azienda a rilasciare versioni sempre più sofisticate.

Un obiettivo ambizioso

Sebbene non sia stata comunicata una data specifica per il raggiungimento dei 10 miliardi di dollari, il risultato è stato reso pubblico a meno di tre anni dal lancio di ChatGPT. Questo arco temporale ristretto sottolinea la velocità con cui l'azienda è riuscita a scalare le proprie operazioni e a generare un volume di affari così rilevante. La crescita è stata costante dall'introduzione di ChatGPT, con un'accelerazione evidente negli ultimi dodici mesi. L'adozione dei prodotti OpenAI è un fenomeno globale, con un impatto che si estende a varie istituzioni e settori industriali in tutto il mondo. Dal mondo accademico a quello aziendale, le soluzioni di OpenAI sono state integrate in molteplici contesti, spesso anche in ambiti dove l'efficacia dell'IA era precedentemente considerata limitata. Questa diffusione capillare a livello internazionale ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli attuali livelli di fatturato.

Il raggiungimento dei 10 miliardi di dollari di entrate annuali è un traguardo fondamentale per OpenAI, non solo per il valore numerico in sé, ma anche perché riafferma la validità del suo modello di business e la capacità di trasformare la ricerca avanzata in profitti. Parallelamente a questo risultato, poi, OpenAI ha ribadito l'ambizioso obiettivo di raggiungere i 125 miliardi di dollari di entrate entro il 2029. Sebbene questa meta possa sembrare estremamente aggressiva, la progressione attuale e l'attenzione strategica dell'azienda indicano che non si tratta di un obiettivo irrealizzabile.

Il tutto però avveniva mentre ChatGPT era down e OpenAI confermava il problema. Ma al di là di questo incidente di percorso, voi che cosa ne pensate di questi obiettivi ambiziosi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.