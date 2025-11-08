Il nuovo vivo X300 Pro è già in sconto su Amazon: fotografia professionale in formato mobile

Su Amazon è disponibile lo smartphone vivo X300 Pro a 1.249,89 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi giorni, ovvero 1.399,90 €, permettendovi di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, nei box qui sotto potete trovare lo smartphone in due colorazioni diverse: Il prodotto è spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.