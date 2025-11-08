0

Il nuovo vivo X300 Pro è già in sconto su Amazon: fotografia professionale in formato mobile

Tra le offerte di Amazon troviamo il nuovo smartphone vivo X300 Pro da 512 GB nelle colorazioni Dune Brown e Phantom Black.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/11/2025
Smartphone Vivo x300 Pro

Su Amazon è disponibile lo smartphone vivo X300 Pro a 1.249,89 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi giorni, ovvero 1.399,90 €, permettendovi di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, nei box qui sotto potete trovare lo smartphone in due colorazioni diverse: Il prodotto è spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche dello smartphone

Tra le principali caratteristiche di questa nuova serie troviamo il processore Dimensity 9500 di MediaTek, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Il modello X300 Pro monta una batteria da 5.440mAh con ricarica FlashCharge da 90W. Il display è da 6,78" con design in vetro 3D unibody e parte posteriore della scossa in texture satinata. Tuttavia, il vero punto di forza di questo smartphone è la fotocamera tele APO ZEISS da 200 MP, in grado di offrire scatti estremamente convincenti e professionali, anche nelle condizioni più complesse.

Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro

Inoltre, è presente una fotocamera anteriore ZEISS da 50 MP con AF, oltre a modalità in grado di migliorare ulteriormente gli scatti. Per quanto riguarda i video, entrambi gli smartphone supportano video Pro 4K a 120 fps, mentre il Pro offre il supporto a video Dolby Vision 4K a 120 fps e registrazione video Log 4K a 120fps a 10 bit.

