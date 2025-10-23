Il PS Store dà il via agli sconti di Halloween: pronti ad aver paura per due soldi?

Come vi abbiamo già segnalato, Sony ha reso disponibile una nuova serie di promozioni su PS Store, precisamente con il Pianeta degli Sconti. Non si tratta però dell'unica offerta attiva, in quanto l'editore giapponese ha anche attivato il classico mix di sconti di Halloween.
Non crediamo serva precisarlo, ma questi sconti sono dedicati perlopiù a prodotti a tema horror, anche se nel mezzo c'è spazio per altro.
Gli sconti di Halloween del PlayStation Store
Le promozioni di Halloween di Sony includono più di 550 prodotti, come ad esempio vari capitoli della serie Resident Evil, con il quarto (in versione remake) che arriva a 19,99€, mentre Village scende a 9,99€ (ma in versione base, non Gold).
C'è spazio anche per Demon's Souls e Bloodborne, per chi vuole una ambientazione oscura ma non veramente spaventosa. Potete oppure optare per degli indie come Cult of the Lamb, il roguelite d'azione che ci mette nei panni di un Agnello Sacrificale che diventa capo di una setta, oppure il particolare Inscryption che a soli 6,99€ è un'esperienza roguelite da vivere assolutamente.
Trovate anche Blasphemous, il metroidvania a scorrimento laterale di produzione spagnola, ma anche Layers of Fear a soli 14,99€. Se cercate qualcosa per l'online, potete recuperare Warhammer 40.000 Space Marine 2 nella versione dell'anniversario del primo anno, al -50% (49,99€ invece di 99,99€).
Diteci, c'è un gioco in particolare che sperate di trovare in promozione oppure vi farete ispirare dalla lista delle offerte?