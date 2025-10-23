Amazon ha pagato una cifra assurdamente bassa per James Bond, ma probabilmente c'è un motivo

Come saprete, Amazon ha da tempo acquistato il franchise di James Bond , ovvero il 007 dell'MI6 che serve la Corona Inglese. Considerando la fama della saga, ci si potrebbe aspettare che per averne il controllo sia necessario investire una cifra significativa.

Quanto ha pagato Amazon per James Bond

Secondo quanto segnalato dal The Hollywood Reporter, Amazon avrebbe pagato solo 20 milioni di dollari per 007. Per capire quanto poco sia, secondo i report Daniel Graig è stato pagato 25 milioni per il suo ultimo film di James Bond, No Time to Die.

"Il 20 febbraio 2025, la società ha stipulato un accordo per la vendita della propria partecipazione nel franchise Bond, di tutte le attività associate e delle proprie società controllate, B24 Limited e B25 Limited. Il corrispettivo totale della vendita è stato pari a 20 milioni di dollari (USD)", secondo quanto riportato nel documento depositato da EON.

Secondo The Hollywood Reporter, però, i proprietari di EON Productions continueranno a beneficiare del franchise di Bond "attraverso la struttura di joint venture dell'accordo. È anche possibile che ci siano altri elementi, come earn-out o stock option, che potrebbero influire sul valore del prezzo di vendita finale. Fonti hanno affermato all'epoca che il valore totale potrebbe essere più vicino al miliardo di dollari", cifra ovviamente molto più sensata per James Bond.

