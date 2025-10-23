PS5 supera un altro importante traguardo di vendite

PS5 ha superato un nuovo traguardo di vendite significativo, perlomeno negli USA. Come svelato da Mat Piscatella, Senior Director & Video Game Industry Throught Leader presso la compagnia di analisi Circana, PS5 ha venduto ora di più di quanto PlayStation 3 ha saputo fare nel proprio intero arco vitale (negli Stati Uniti, ripetiamo).

I dati di PS5 negli USA secondo Piscatella

PS5 è ben dietro le vendite di PS2, la console che ha venduto di più tra quelle di Sony, ma l'attuale generazione è la numero uno in termini di successo finanziario, secondo quanto dichiarato da Sony a settembre 2025.

Ovviamente il motivo è legato al fatto che PS5 costa di più, gli abbonamenti portano con sé grandi guadagni (PS Plus in primis) e che molti videogiochi live service di terze parti garantiscono grandi guadagni a Sony, senza dimenticare l'aumento delle vendite digitali che rendono il PS Store una macchina stampa soldi.

Piscatella segnala anche un altro fatto interessante: da tempo, oramai, negli USA PS5 sta vendendo più di PlayStation 4 (del 4.6% a settembre), altro fattore che aiuta PS5 a diventare una grande fonte di guadagni. Anche le esclusive stanno ottenendo buoni risultati, nello specifico Ghost of Yotei che ha venduto quanto il precedente capitolo, ma avendo a disposizione una base di utenti inferiore visto che Tsushima è arrivato a fine generazione PS4.