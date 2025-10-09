Sonic Racing: CrossWorlds mostra il Minecraft Pack con un trailer ufficiale: una vera e propria trasformazione

I frammenti di gameplay visibili mostrano le caratteristiche tipiche del gioco, ma tutte calate all'interno del nuovo contesto in stile Minecraft, che coinvolge personaggi, veicoli e scenari con una vera e propria trasformazione totale, almeno per quanto riguarda la pista specifica.

Il pacchetto aggiuntivo consente di correre su uno speciale tracciato ispirato a Minecraft usando anche nuovi personaggi come Steve, Alex e il Creeper , dando dunque un look decisamente Minecraftiano al gioco di corse arcade con Sonic e compagni.

Sonic Racing: CrossWorlds riceve il nuovo Minecraft Pack , che trasforma profondamente l'aspetto del gioco Sega attraverso il tipico stile grafico e gli elementi del titolo Mojang, come possiamo vedere dal nuovo trailer messo a disposizione in queste ore.

Un incontro di vari mondi

Sonic Racing: CrossWorlds, come dice il titolo, consente una notevole quantità di combinazioni possibili anche attraverso varie collaborazioni che arriveranno post-lancio, con Sega che sembra voler espandere in maniera costantemente i contenuti del gioco attraverso vari "incroci di mondi".

Il gioco di guida arcade è uscito il 25 settembre su PC e console, caratterizzato da modalità single player e la presenza del multiplayer online cross-platform, dunque tutti i giocatori potranno gareggiare insieme a prescindere dalla piattaforma su cui giocano.

Dopo il trailer di lancio pubblicato il mese scorso, torniamo dunque a dare un'occhiata a Sonic Racing: CrossWorlds con questo video incentrato sul DLC di Minecraft, mentre abbiamo visto che il gioco ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica.