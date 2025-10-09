Xiaomi 17 domina le classifiche AnTuTu: nuovo record da 3,5 milioni di punti

La serie Xiaomi 17 conquista il vertice delle classifiche AnTuTu di settembre 2025, stabilendo nuovi record di prestazioni grazie al potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.

Secondo i dati ufficiali, il modello Xiaomi 17 Pro Max ha raggiunto l'impressionante punteggio di 3.507.568 punti, seguito dal Xiaomi 17 Pro con 3.503.549 punti e dallo Xiaomi 17 standard con 3.492.556 punti. Tutti e tre i modelli condividono la stessa piattaforma hardware, differenziandosi principalmente per dimensioni del display e capacità della batteria.