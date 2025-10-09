Xiaomi 17 domina le classifiche AnTuTu: nuovo record da 3,5 milioni di punti

La serie Xiaomi 17 conquista il vertice delle classifiche AnTuTu di settembre 2025, stabilendo nuovi record di prestazioni grazie al potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.
Secondo i dati ufficiali, il modello Xiaomi 17 Pro Max ha raggiunto l'impressionante punteggio di 3.507.568 punti, seguito dal Xiaomi 17 Pro con 3.503.549 punti e dallo Xiaomi 17 standard con 3.492.556 punti. Tutti e tre i modelli condividono la stessa piattaforma hardware, differenziandosi principalmente per dimensioni del display e capacità della batteria.
Xiaomi 17: classifiche AnTuTu, il SoC di Qualcomm domina
Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, cuore pulsante della gamma, rappresenta la quinta generazione della serie Elite di Qualcomm. Costruito con un processo produttivo a 3 nanometri, adotta un'architettura octa-core con due core principali da 4,6 GHz e sei core ad alte prestazioni fino a 3,62 GHz.
Le prestazioni segnano un +20% per la CPU e un +23% per la GPUAdreno 840 rispetto al predecessore, con una migliore efficienza energetica e una Neural Processing Unit Hexagon più potente del 37%. Il modem Snapdragon X85 5G completa il quadro, offrendo download fino a 12,5 Gbps.
Xiaomi 17: classifiche AnTuTu, altri modelli a confronto
Il dominio di Xiaomi è netto: il quarto classificato, iQOO Neo 10 Pro+, dotato della precedente generazione di Snapdragon 8 Elite, si ferma a 3.342.128 punti, con un distacco superiore ai 150.000 punti. Seguono Vivo X200 Ultra, Red Magic 10S Pro+, OPPO Find X8 Ultra Satellite Edition e Honor GT Pro, tutti basati su soluzioni Qualcomm.
Solo in nona posizione appare MediaTek, con il Vivo X200S equipaggiato con Dimensity 9400+, che totalizza 3.063.873 punti. AnTuTu, che ha introdotto il nuovo benchmark system V11, sottolinea che i punteggi non sono confrontabili con le versioni precedenti, poiché cambiano i parametri di valutazione. Le classifiche si basano sui dati raccolti nel mercato cinese, dove la serie Xiaomi 17 è stata lanciata insieme al nuovo processore.