ASUS ROG Strix XG27ACS-W: il monitor QHD 180Hz da 27 pollici è in offerta su Amazon

Perfetto per il gaming competitivo e il multitasking professionale, con Fast IPS, HDR, G-Sync e porta USB-C: vediamo tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   07/08/2025
Il monitor e lo sconto Amazon

Il monitor ASUS ROG Strix XG27ACS-W da 27 pollici è disponibile su Amazon a 249,90€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 369€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo monitor QHD da 2560x1440 è pensato per i gamer più esigenti, grazie a una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz e a un tempo di risposta di 1 ms (GTG). Il pannello Fast IPS offre una visione nitida e reattiva, mentre la tecnologia ELMB Sync elimina ghosting e tearing, garantendo fluidità in ogni sessione.

Design avanzato e massima versatilità

Dotato di porta USB-C con modalità DisplayPort Alt, il monitor permette una scrivania ordinata e collegamenti rapidi con notebook e altri dispositivi. La copertura al 97% dello spazio colore DCI-P3 e il supporto DisplayHDR 400 assicurano una resa visiva di alta qualità anche per creativi e content creator.

Alcune specifiche del monitor

Disponibile anche nella variante nera, l'ASUS ROG Strix XG27ACS-W unisce estetica raffinata e funzionalità avanzate. Una scelta eccellente per chi cerca un monitor versatile, potente e al passo con le tecnologie più moderne.

