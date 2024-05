Bridgerton domina la classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix

Netflix ha reso disponibili i nuovi dati settimanali delle serie TV e dei film più visti sulla piattaforma in Italia. Nei sette giorni compresi tra il 13 e il 19 maggio, la Top 10 delle serie TV più viste è composta come segue:

Bridgerton - Stagione 3 Thank You, Next - Stagione 1 Baby Reindeer - Miniserie Bridgerton - Stagione 1 Bodkin - Stagione 1 Asunta - Miniserie Ashley Madison: Sesso, Scandali e Bugie - Stagione 1 Bridgerton - Stagione 2 Un vero uomo - Miniserie The Gentlemen - Stagione 1

Le locandine delle serie TV più viste in Italia dal 13 al 19 maggio

Le novità della settimana sono l'atteso Bridgerton Stagione 3 e Ashley Madison: Sesso, Scandali e Bugie. Risale in classifica la seconda stagione di Bridgerton, che arriva così a 12 settimane in Top 12 battendo il campione dell'ultimo periodo, The Gentlemen che per ora è a 11 settimane e pare pronto a lasciare la classifica.

Continua a far bene anche Baby Reindeer che resiste da 6 settimane, anche se a perso la prima settimana che mantenere da oltre un mese.