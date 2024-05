Netflix, film e serie TV più visti in Italia a metà maggio: arriva un famoso anime

Netflix ha reso disponibile le nuove classifiche settimanali per le serie TV e i film più visti in Italia. Nella settimana che va dal 6 al 12 maggio, le serie TV più viste sono state:

Baby Reindeer - Miniserie Asunta - Miniserie Un uomo vero - Miniserie Thank you, next - Stagione 1 Bodkin - Stagione 1 Dead Boy Detectives - Stagione 1 Antharcite - Miniserie The Gentlemen - Stagione 1 Bridgerton - Stagione 1 Jujutsu Kaisen - Stagione 1

Le serie TV più viste della settimana su Netflix

Come possiamo vedere, la classifica settimane è composta solo da miniserie o prime stagioni, sebbene vi siano anche dei ritorni come Bridgerton. Il più grande successo in Italia del momento continua a essere The Gentlemen, che resiste in Top 10 da 10 settimane. Le novità sono invece "Thank You, Next", "Bodkin" e "Jujutsu Kaisen". Baby Reindeer mantiene invece la prima posizione da un intero mese: la prima settimana era partito in nona posizione ma è poi subito risalito, probabilmente anche grazie al passaparola.