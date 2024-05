Unity: Marc Whitten lascia l'azienda, ma se va con $800.000 in più

Marc Whitten, Chief Product e Technology Officer di Unity, si dimetterà dal suo ruolo il 1° giugno e lascerà l'azienda entro la fine del 2024. La notizia arriva poco dopo l'annuncio che l'amministratore delegato John Riccitiello sarà sostituito da Matthew Bromberg, ex COO di Zynga e SVP di EA.

Un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense ha rivelato che Whitten assumerà il ruolo di consulente strategico di Unity dal 1° giugno fino alla fine dell'anno. Le dimissioni di Whitten non sono state motivate.

Whitten avrà comunque diritto a una serie di benefici al momento delle dimissioni, tra cui un pagamento forfettario in contanti del valore di 200.000 dollari, pari a 26 settimane del suo stipendio base. Riceverà anche un altro pagamento in contanti del valore di 400.000 dollari, pari al suo bonus target per il 2024 nell'ambito del programma di incentivi in contanti di Unity, e un ulteriore forfait di 200.000 dollari per "aver sostenuto la transizione della leadership". Un pagamento "minore", pari a 14.801 dollari, sarà erogato per coprire i costi di prosecuzione dell'assistenza sanitaria.