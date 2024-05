Non solo Nintendo Switch 2: NVIDIA potrebbe lavorare a un'altra console portatile

NVIDIA potrebbe stare lavorando a un nuovo SoC che potrebbe essere utilizzato per soluzioni portatili, forse anche per una nuova console portatile che potrebbe dunque andare in contrasto con Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto.

La questione si collega a quella già riferita in precedenza della collaborazione tra NVIDIA e Mediatek, che riguarderebbe l'elaborazione di un nuovo SoC basato su ARM, particolarmente focalizzato sull'intelligenza artificiale, che potrebbe essere presentato nel corso del Computex, ma a questo si aggiunge anche la voce secondo la quale tale collaborazione potrebbe avere a che fare con una console portatile, o qualcosa del genere.

Dopo le indiscrezioni riportate dall'analista Dan Nysterdt, arriva infatti anche il leaker XpeaGPU a rincarare la dose, sostenendo che dalla collaborazione tra NVIDIA e Mediatek potrebbe emergere un SoC da utilizzare per una soluzione da gaming portatile.