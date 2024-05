Evangelion potrebbe continuare: ci sono idee per un seguito, svela Hideaki Anno

Potrebbe non essere ancora giunta la fine definitiva di Evangelion, considerando che l'autore, Hideaki Anno, ha recentemente svelato che ci sono idee per un seguito e che la serie potrebbe continuare, dunque, in qualche modo.

In effetti, si potrebbe dire che Evangelion è finito almeno tre volte finora, cosa che rende il concetto stesso di finale piuttosto labile: nel 1996 ci fu il primo finale della serie TV, alquanto dibattuto e controverso già all'epoca.

Già l'anno successivo fu la volta di un altro finale: con il lancio al cinema del trittico culminato con The End of Evangelion, che dal nome sembrava già indicare una conclusione definitiva della serie, cosa che tuttavia non è corrisposta a realtà.

Dopo ben 24 anni, Anno ha ripreso infatti la serie e ha creato la nuova mini-serie Rebuild of Evangelion, ovvero quattro film che di fatto ricostruiscono completamente gli eventi e giungono ancora una volta a un altro finale diverso.

Quello di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sembrava dunque essere il finale definitivo di Evangelion, ma le recenti parole di Hideaki Anno fanno pensare che potrebbe non essere così, almeno per quanto riguarda la serie in generale.