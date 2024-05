Helldivers 2: il CEO vuole farlo durare per sempre, creando una IA che sostituisca il GM

Ovviamente "per sempre" è un periodo di tempo molto lungo e i giocatori hanno chiesto se semplicemente questo significasse che avrebbero potuto giocare fino a quando i server non saranno spenti .

Più precisamente, al CEO di Arrowhead Studios è stato chiesto se i giocatori che hanno già comprato il gioco in quelle nazioni dove è stato bloccato a causa della mancanza di supporto al PSN perderanno l'accesso al videogioco. Pilestedt ha replicato che " se hai comprato il gioco, potrai giocare per sempre ".

Helldivers 2 sta vivendo alti e bassi in questo periodo ma il team di sviluppo di Arrowhead Studios è pronto a proseguire con il supporto dello sparatutto nel corso dei mesi e degli anni. Ovviamente non ci si può aspettare che il gioco venga espanso per sempre: a un certo punto sarà messo da parte e, magari, i server saranno spenti. Se fosse per il CEO Johan Pilestedt, però, Helldivers 2 rimarrebbe attivo per sempre e il team potrebbe anche realizzare una IA che faccia da Game Master al posto di Joel ( lo conoscete Joel, vero? ).

Il futuro di Helldivers 2

Ammettendo che questo non è del tutto sotto il suo controllo, Pilestedt ha detto che Helldivers 2 rimarrà online "per sempre, se potrò scegliere". Ha anche un piano per raggiungere questo obiettivo, anche se Arrowhead fosse costretta a "interrompere" lo sviluppo del gioco per passare a un nuovo progetto in futuro: "Costruiremmo una versione automatizzata del Game Master e altre funzionalità".

Attualmente, il GM galattico Joel è colui che tira le fila dei vari conflitti di Helldivers 2. Chiaramente Joel non è immortale e non potrà stare alla guida di Helldivers 2 per sempre. Il suo ruolo è però cruciale per rendere lo sparatutto ciò che è, quindi rimuoverlo e basta non sembra la soluzione. Una versione automatizzata delle azioni che di norma svolge Joel potrebbe non essere la scelta perfetta, ma potrebbe essere la più gestibile in un futuro (speriamo) lontano.