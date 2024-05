Assassin's Creed Shadows, l'enigma ufficiale svelerebbe l'esatta mappa del gioco Ubisoft

Come oramai tutti sapranno, alle 18:00 di questa sera - 15 maggio - Ubisoft presenterà in modo ufficiale il prossimo capitolo della sua saga dedicata agli assassini: Assassin's Creed Shadows, nome ufficiale del gioco precedente noto come Codename Red. Di ufficiale sappiamo poco, ma tra rumor e leak abbiamo avuto la possibilità di scoprire pian piano tanti dettagli. Uno dei più recenti è legato all'esatta parte del Giappone che farà da sfondo a questa avventura.

Sulla base di quanto indicato, Assassin's Creed Shadows dovrebbe permette di esplorare una parte del Giappone, precisamente la sua area centrale, la regione Kansai nella quale sono presenti - tra le molte - due delle città più importanti del Sol Levante: Kyoto e Osaka.

L'informazione proviene da un cifrario condiviso da Ubisoft dal quale è stato possibile ottenere una serie di informazioni, compresa una mappa creata con una serie di punti in un diagramma cartesiano. Come è possibile vedere nel tweet qui sopra, il risultato pare combaciare perfettamente con tale area.

Ovviamente questo non ci dice tutto sulla mappa del gioco, visto che a seconda delle proporzioni definite da Ubisoft potrebbe essere veramente grande o di dimensioni più modeste, ma in ogni caso ci permette di avere un'idea di cosa possiamo aspettarci. Va anche detto che le città di Kyoto e Osaka erano le più credibili come zone principali, anche perché all'epoca in cui dovrebbe essere ambientato Assassin's Creed Shadows Tokyo ancora non "esiste" (inizialmente nota come Edo, la città vide uno sviluppo urbano dopo il 1603, quando divenne le capitale dello shogunato Tokugawa).