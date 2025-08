Battlefield 6 si ispira molto a Bad Company 2, rivela il producer

Il lead multiplayer producer Jeremy Chubb ha rivelato che Battlefield 6 si ispira molto a Bad Company 2 per quanto concerne il comparto online: "Quando cerchi l'eccellenza nella nostra eredità, è in Bad Company 2 che la trovi", ha detto.

"Quel gioco offriva un livello di fedeltà e un tipo di esperienza distruttiva intima: far saltare una singola parete, abbattere parte di un edificio o l'intera struttura. Era completo, e quell'aspetto rappresentava ciò che più definiva l'identità del titolo", ha continuato il producer.

"Sappiamo che questa componente è un po' mancata nel nostro ultimo gioco, Battlefield 2042, e volevamo davvero tornare a quel livello." Una promessa non da poco, specie agli occhi degli appassionati di lunga data.

A quanto pare, già nella beta di Battlefield 6 è possibile percepire i riferimenti a Bad Company 2 per via del level design di determinate mappe e per il modo in cui viene gestita la fisica delle distruzioni, che può trasformare il crollo di un edificio in un'arma da usare contro i nemici.