Nintendo Switch Online: i giochi Nintendo 64 saranno a 60Hz in Europa

Tutti i giochi Nintendo 64 in arrivo con il nuovo tier di abbonamento di Nintendo Switch Online saranno giocabili a 60HZ in lingua Inglese in Europa. Inoltre, alcuni titoli permetteranno di scegliere la versione originale PAL.

La conferma è arrivata con un tweet di Nintendo of Europe, che trovate di seguito.

"Tutti i giochi Nintendo 64 inclusi con Nintendo Switch Online + Expansione Pack possono essere giocati nelle versioni in inglese a 60Hz. Alcuni giochi selezionati avranno inoltre l'opzione per giocare con la versione originale PAL europea con le opzioni per la lingua."

Si tratta di un annuncio importante e che farà tirare un sospiro di sollievo a molti. Nelle scorse settimane infatti un report ipotizzava che i giocatori europei sarebbero stati costretti a giocare esclusivamente con le versioni PAL europee. Come vi avevamo già spiegato in passato, queste edizioni non erano state adattate correttamente. Essendo creati prima di tutto per gli USA, infatti i giochi Nintendo 64 erano programmati per i 60Hz. In Europa però il formato PAL supportava solo i 50Hz: i giochi quindi andavano più lenti in Europa che negli USA.

Quindi, seppur in lingua inglese, gli utenti Nintendo Switch potranno giocare ai grandi classici N64 nelle migliori condizioni possibili.

I giochi Nintendo 64 e SEGA Megradrive saranno disponibili a ottobre per tutti coloro che saranno abbonati al nuovo tier di sottoscrizione di Nintendo Switch Online, ecco i titoli disponibili al lancio.