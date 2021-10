GTA: The Trilogy - Definitive Edition, versioni retail per PS5 e Xbox Series X solo nel 2022?

Le versioni retail per PS5 e Xbox Series X di Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition potrebbero arrivare nei negozi solo nel 2022, in netto ritardo rispetto a quelle per console old-gen.

Questo perlomeno è quanto riportano le fonti del sito polacco PPE (via VGC), che affermano che la raccolta con le remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas effettivamente verrà resa disponibile anche in edizione fisica, ma che solo quelle per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One arriveranno nei negozi prima di Natale, per la precisione il 7 dicembre. Quelle per PS5 e Xbox Series X, come accennato in apertura, invece arriveranno solo nel corso del 2022, sempre secondo PPE.

Questo vale solo le copie retail. Come già annunciato da Rockstar le versioni PC e tutte quelle per console di GTA: The Trilogy - Definitive Edition saranno disponibili entro la fine dell'anno. Inoltre stando a quanto riportato dal noto insider Tom Henderson l'uscita del gioco, perlomeno in versione digitale, potrebbe essere ben prima del 7 dicembre.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Rimanendo in tema, stando ai prezzi di listino di Base.com, le versioni retail next-gen di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition saranno vendute a un prezzo più alto rispetto a quelle oldgen.

In ogni caso al momento è impossibile verificare la veridicità di questa indiscrezione, quindi rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Rockstar Games sulla data di uscita precisa della raccolta, che, salvo sorprese, dovrebbe avvenire il 22 ottobre, giorno in cui GTA 3 festeggerà il suo ventesimo anniversario dal lancio.

Nel frattempo tramite le recensioni su Steam i fan stanno suggerendo di acquistare le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas, prima che vengano rimossi definitivamente da Rockstar Games.