GTA: The Trilogy Definitive Edition, prezzo più alto del previsto su PS5 e Xbox?

Il prezzo di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition potrebbe essere più alto del previsto su PS5 e Xbox Series X|S, stando alle cifre riportate dal retailer inglese Base.com per il preorder.

Annunciata ufficialmente da Rockstar, Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition potrebbe essere venduta a 79,99€ qui da noi, come i titoli di punta per le console di nuova generazione, scendendo a 69,99€ per le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Qualora venisse confermata ufficialmente, una scelta del genere farà senz'altro discutere: se da un lato parliamo di una raccolta con tre giochi rimasterizzati e migliorati anche sotto il profilo del gameplay, è pur vero che si tratta di produzioni piuttosto datate.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la schermata del preorder su Base.com

C'è da dire che Take-Two considera giustificato l'aumento di prezzo per i giochi PS5 e Xbox Series X, sebbene in questo caso si parli di una semplice remaster e non di un progetto inedito, con costi di sviluppo e produzione ben diversi.

Vedremo se la notizia si rivelerà fondata e se un'eventuale cattiva accoglienza da parte degli utenti potrà o meno spingere il publisher a tornare sui propri passi.