Far Cry 6, trailer di lancio con le citazioni della stampa italiana

Far Cry 6 è disponibile nei negozi già da alcuni giorni, ma Ubisoft si è fatta un po' attendere per il trailer di lancio, che in questo caso include anche le citazioni di alcune testate italiane.

Il video mette in evidenza gli aspetti migliori di questo nuovo capitolo, che vanta eccellenti sequenze d'intermezzo, gran bei personaggi tra le file degli alleati e un protagonista che finalmente parla e si mostra in volto, maschio o femmina a seconda di cosa sceglieremo all'inizio della campagna.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Far Cry 6, tuttavia, il villain interpretato da Giancarlo Esposito si rivela un po' troppo stereotipato, l'ambientazione appare per larga parte generica e si registrano alcuni inconvenienti legati al sistema di combattimento.

Il trailer ribadisce peraltro la mancanza del doppiaggio in italiano, un malus non da poco considerando che tutti i precedenti episodi di Far Cry sono stati localizzati completamente anche nella nostra lingua.