I fan di GTA 6 pensano di sapere quando arriverà il terzo trailer, basandosi su quanto accaduto a RDR2

GTA 6 è stato rimandato e i giocatori console (e ancora di più quelli PC) vedono l'opera di Rockstar Games scivolare dalle loro dita. Ci potrebbe però essere una piccola consolazione: l'arrivo del terzo trailer .

Il possibile periodo di uscita del terzo trailer di GTA 6

Gli appassionati hanno infatti notato un pattern nelle azioni di Rockstar. GTA 6 è stato rimandato per una seconda volta, esattamente come accaduto con Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto 5. La parte più interessante è che, non molto tempo dopo il rimando di RDR 2, un terzo trailer del gioco western è stato pubblicato da Rockstar Games.

Precisamente, Red Dead Redemption 2 nel febbraio 2018 venne rimandato e tre mesi troppo arrivo il suo terzo trailer. I fan sperano quindi che Rockstar Games segua la stessa procedura e che GTA 6 riceva il terzo trailer entro tre mesi, ovvero entro inizio febbraio 2026.

Ovviamente sono solo speculazioni e speranze dei giocatori, che nei mesi hanno più e più volte provato a indovinare quando sarebbe arrivato un nuovo trailer, fallendo sempre e comunque. Considerando però che manca un anno alla pubblicazione del gioco, al momento i fan non hanno molto altro se non la speranza con la quale sostentarsi.

Segnaliamo infine che più di 200 sviluppatori di GTA 6 hanno firmato una lettera per il reintegro dei colleghi licenziati.