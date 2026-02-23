Call of Duty: Modern Warfare 4 doveva essere un gioco di lancio per la prossima Xbox, secondo un insider

Secondo non meglio identificate "fonti" che avrebbero comunicato la cosa direttamente all'insider, sembra che Microsoft avesse inizialmente intenzione di lanciare la prossima Xbox già nel 2026 , salvo poi trovarsi a spostare il lancio probabilmente all'interno del 2027, cosa che avrebbe modificato anche i piani sul marketing del nuovo capitolo della serie.

È difficile prendere per attendibile una voce di corridoio del genere, ma la fonte, The Ghost of Hope , è considerata generalmente affidabile per quanto riguarda le questioni del mondo Call of Duty, dunque riportiamo la cosa tenendo presente che si tratta solo di voci di corridoio.

Secondo un noto insider legato alla serie, Call of Duty: Modern Warfare 4 doveva essere un gioco di lancio per la prossima Xbox , in base ai piani iniziali che vedevano questa in arrivo addirittura nel 2026, ma ovviamente la situazione è poi cambiata con gli slittamenti dei nuovi hardware .

Grandi piani per COD, quest'anno

Secondo i piani iniziali, il 2026 doveva essere un anno particolarmente importante per la serie Call of Duty, con il lancio di Modern Warfare 4 che doveva essere sostenuto da una campagna marketing particolarmente imponente perché accompagnava anche l'arrivo di una nuova console Xbox.



Inoltre, sembra che in programma ci fosse anche un nuovo gioco sviluppato da Treyarch e incentrato sugli zombie, che sarebbe dovuto uscire parallelamente al nuovo Call of Duty, ma anche su questo non si trovano conferme, al momento.

Ovviamente Call of Duty: Modern Warfare 4 non sarebbe stata un'esclusiva della fantomatica nuova Xbox, ma avrebbe rappresentato un elemento importante della promozione e della comunicazione, dovendo anche "competere con GTA 6".

Quest'ultima affermazione in particolare appare alquanto sospetta, considerando che il gioco di Rockstar Games è stato posticipato, ma inizialmente era previsto arrivare nel 2025 e dunque difficilmente poteva essere programmato un suo scontro diretto con Modern Warfare 4.

Tra le altre esternazioni dell'insider emerge anche una volontà di Microsoft di slegare i piani di Call of Duty dalle solite uscite annuali, con la possibilità di variare il programma all'occorrenza e dare maggiore libertà ai team coinvolti.