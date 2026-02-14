Nintendo sta provando a bloccare tutti gli emulatori di Nintendo Switch

Dopo aver fatto chiudere Yuzu e Ryujinx lo scorso anno, Nintendo era rimasta silenziosa di fronte al moltiplicarsi di nuovi emulatori di Nintendo Switch su GitHub. Era la classica quiete prima della tempesta, perchè l'azienda ha inviato DMCA praticamente a tutti gli emulatori Nintendo Switch e alle relative fork attualmente ospitate su GitHub.

La notifica, inviata ieri, ha colpito progetti come Eden, Citron, Kenji-NX e MeloNX, oltre a iniziative non più attive come Sudachi e Skyline. Al momento in cui scriviamo, i repository risultano ancora online, ma è probabile che vengano rimossi a breve.