Fortnite disponibile da subito su Nintendo Switch 2: ecco tutto quello che c'è da sapere

Come saprete, Fortnite sarà disponibile al lancio su Nintendo Switch 2, quindi il 5 giugno 2025 . Quindi, se ci giocate regolarmente su Nintendo Switch o su una qualsiasi altra piattaforma, non dovrete rinunciarci sulla nuova console. Per l'occasione Epic Games ha pubblicato un lungo post in cui spiega tutto quello che c'è da sapere sulla nuova versione del gioco.

Informazioni utili

Intanto viene chiarito che su Nintendo Switch 2, Fortnite sarà in linea con le altre versioni. Quindi potrete giocare a tutte le esperienze che offre, compresa quella LEGO (una delle più celebri).

Su Nintendo Switch 2 potrete giocare da subito anche l'esperienza LEGO

Inoltre, ha svelato le caratteristiche del gioco, comprese quelle tecniche:

60 FPS!

Risoluzione elevata (2176x1224 docked, 1600x900 undocked)

Maggiore distanza di visualizzazione (vedrai più cose da lontano!)

Texture, ombre e rendering dell'acqua di qualità più alta (che bell'acqua!)

Fisica dei vestiti abilitata

È arrivato il sistema Replay: rivivi le tue migliori partite di Battaglia reale da un'altra prospettiva!

Cattura clip video usando il pulsante Cattura

GameChat* supportata: esegui lo stream della tua partita di Fortnite con un massimo di tre altre persone

Per i più grandi fan della tecnologia: rendering "desktop" completo, geometria a dettagli elevati, occlusione ambientale del campo a distanza in modalità docked, punti di luce che generano ombre, effetti ad alta qualità

Comandi mouse supportati con il Joy-Con 2 (a partire dal 7 giugno)

Per il resto, viene detto che i comandi mouse con i controller Joy-Con 2 saranno sbloccati con la patch 36.00 il 7 giugno. Si potranno usare per mirare con entrambi i Joy-Con 2. Inoltre viene spiegato che "con i comandi mouse, lo stick destro verrà disabilitato, e tu ruoterai il personaggio utilizzando il/i controller Joy-Con 2 selezionato/i come mouse. Sarà visibile un cursore mentre navighi nell'interfaccia utente.

Se utilizzi il controller destro (o entrambi) come mouse, il pulsante ZR verrà trattato come "click primario". Se utilizzi il controller sinistro come mouse, il pulsante ZL verrà trattato come "click primario"."

Queste le esperienze in cui saranno utilizzabili da subito:

Battaglia reale

Battaglia reale - Zero costruzioni

Rissa a squadre

Rientro

Rientro - Zero costruzioni

Fortnite OG

Fortnite OG Zero costruzioni

Infine, chi si collegherà a Fortnite su Nintendo Switch da qui al 31 marzo 2026, riceverà l'emote Stella dei desideri (alla prima connessione). Dopo il 31 marzo 2026, la stessa sarà acquistabile nel negozio di gioco.