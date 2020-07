Hideo Kojima apprezza molto Luca Marinelli, pensa sia identico a Solid Snake

Hideo Kojima apprezza molto Luca Marinelli ed è convinto che il talentuoso attore italiano, con indosso una bandana, sarebbe identico al personaggio di Solid Snake.

Le parole di Hideo Kojima, che farà parte della giuria al Festival del Cinema di Venezia, provengono da un estratto pubblicato dallo stesso game director giapponese sul suo profilo Instagram.

"Ci sono molti attori che seguo. Di recente Luca Marinelli ha catturato la mia attenzione dopo aver visto The Old Guard e Martin Eden", ha dichiarato Kojima. "Ha interpretato un impressionante villain in Lo Chiamavano Jeeg Robot, ma sono convinto che emergerà presto e la sua popolarità aumenterà."

"Inoltre penso che se Marinelli indossasse una bandana sarebbe identico a Solid Snake!", ha concluso il game designer nipponico, aprendo senz'altro le porte a una possibile collaborazione con l'attore italiano.

Sappiamo bene che quando Kojima entra in fissa con un attore, come nel caso di Mads Mikkelsen e Norman Reedus, accadono sempre cose molto interessanti. La storia si ripeterà ancora una volta?