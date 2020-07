Games With Gold agosto 2020, ecco i giochi Xbox One gratis del mese

Microsoft ha annunciato i Games With Gold di agosto 2020, con quattro nuovi giochi gratis per Xbox One (due di generazione attuali e due per Xbox 360 giocabili in retrocompatibilità), scaricabili dagli abbonati al servizio Microsoft.

I quattro giochi sono:

Portal Knights (1 - 31 agosto su Xbox One)

Override: Mech City Brawl (16 agosto - 15 settembre su Xbox One)

MX Unleashed (1 - 15 agosto su Xbox One e Xbox 360)

Red Faction II (16 - 31 agosto su Xbox One e Xbox 360)

In Portal Knights bisogna coinvolgere gli amici in questo avvincente gioco di genere "crafting" che si articola attraverso bizzarri mondi aperti dalla grafica 3D. Nessuno ricorda quanto tempo sia trascorso da quando il mondo è piombato nel caos a causa della Spaccatura. Ora le isole galleggianti sono collegate unicamente da una rete di antichi portali i cui misteri attendono solo di essere svelati. C'è bisogno di un eroe per riunificare il regno.

Override: Mech City Brawl prevede scontri tra giganteschi robot in modalità Versus locale e online, co-op a 4 giocatori, che lascia a ogni giocatore il controllo di una parte di mech, e una campagna in singolo. Ogni mech ha uno stile di gioco, mosse speciali e mosse vincenti unici.

In MX Unleashed 2004 avremo entusiasmanti testa a testa con i campioni del mondo, in scenari dalla fisica accurata in grado di dare la sensazione di muoversi nella realtà. I Rainbow Studios, uno studio specializzato nei racing off road, fa sentire tutta l'esperienza maturate nei dettagli di questo gioco MX.

In Red Facion 2 il corrotto dittatore Sopot ha oppresso i popoli del Commonwealth. I suoi tentativi di unione con la vicina Repubblica unificata hanno ridotto la Terra in un inutile lago di sangue. Una battaglia per il potere e il controllo ha lasciato il popolo del Commonwealth in povertà. Sono state anche create delle squadre di super soldati dotati i nano-tecnologie. Dopo lunghi anni trascorsi al fronte, i membri di queste squadre hanno deciso di spodestare l'attuale dittatore.

Cosa ne pensate dell'offerta di questo mese?