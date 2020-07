Cuphead è disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio

Studio MDHR ha annunciato con un trailer l'arrivo di Cuphead su PS4. Il gioco è disponibile su PlayStation Store a partire da oggi. Ricordiamo che il bellissimo platform/shooter in 2D è già disponibile su Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Con una mossa a sorpresa lo stilosissimo e difficilissimo Cuphead, uno sparatutto in 2D con elementi platform e una grafica ispirata ai cartoni animati di inizio secolo scorso, è arrivato su PlayStation 4. Il gioco è stato brevemente "leakato" questa mattina, ma ora arriva la conferma attraverso un lungo post di Chad Moldenhauer, co-director di Studio MDHR sul PlayStation Blog.

"Ciao, sono Chad di Studio MDHR e sono entusiasta di annunciare che Cuphead è in arrivo su PlayStation 4! E non c'è da aspettare prima di toccarlo con mano, perché il gioco è disponibile da oggi. Molti di noi sono cresciuti esplorando i mondi dei classici titoli PlayStation, da Resident Evil a Vandal Hearts. Per questo, è surreale pensare ai giocatori che si avventurano oggi in Cuphead con un controller PlayStation in mano." Con queste parole lo studio annuncia l'arrivo del gioco su PS Store.

Nel frattempo i fan di Cuphead stanno aspettando da Netflix notizie sulla serie animata, mentre dallo studio notizie dell'espansione The Delicious Last Course.

Lo comprerete?

NOTIZIA ORIGINALE - Cuphead sembra sia in arrivo su PS4, visto che l'icona del gioco è comparsa nelle ore scorse sul PS Store del Regno Unito e dell'Australia, rimanendovi per qualche tempo prima di essere rimossa da Sony, ma non prima che qualcuno riuscisse comunque ad effettuare gli obbligatori screenshot da diffondere in rete.

Sembra dunque che Cuphead sia effettivamente in arrivo su PS4, dopo la sua uscita avvenuta qualche anno fa su Xbox One e il lancio successivo su PC e Nintendo Switch. Non ci sono ancora annunci ufficiali ma le testimonianze sono ormai talmente tante da non poter essere una montatura o un errore.

La questione è stata rilanciata tra l'altro anche da Geoff Keighley, che ricorda un appuntamento della sua Summer Game Fest per oggi, 28 luglio, alle ore 17:00 italiane chiamato "Indie Studio Update", cosa che fa chiaramente pensare a novità in questo ambito da parte del giornalista e probabilmente alla conferma del lancio di Cuphead su PS4.

Tutto questo ha fatto pensare anche al possibile arrivo in contemporanea dell'atteso DLC annunciato ormai da anni ma ancora non giunto a compimento, ovvero The Delicious Last Course, ma le prove in questo senso sono molto meno convincenti e probabilmente l'uscita del gioco è prevista solo per la versione standard, anche se informazioni sull'espansione potrebbero comunque essere in arrivo.

Ricordiamo che Cuphead è un gioco indie che è stato auto-pubblicato da Studio MDHR sulle varie piattaforme su cui è arrivato, dunque l'IP è totalmente indipendente, anche se il legame iniziale con Xbox è stato particolarmente solido, probabilmente grazie a un certo supporto ottenuto da Microsoft nel corso dello sviluppo, che tuttavia non ha impedito l'apertura del brand ad altre piattaforme, a partire dal PC per passare poi a Nintendo Switch e ora anche a PS4, evidentemente.

Il successo dello sparatutto, dato dalla sua particolare giocabilità immediata e impegnativa e dal suo meraviglioso aspetto grafico disegnato a mano, ha portato anche a una serie TV che verrà presto lanciata su Netflix con The Cuphead Show, di cui è stato mostrato il mese scorso qualche secondo dell'atteso cartone animato.