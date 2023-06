Gori: Cuddly Carnage, trailer di gameplay al Guerrilla Collective

L'editore Wired Productions e lo studio di sviluppo Angry Demon Studio hanno pubblicato un trailer di gameplay di Gori: Cuddly Carnage in occasione del Guerrilla Collective. Lo potete vedere qui di seguito:

Gori: Cuddly Carnage è in sviluppo con Unreal Engine 5 e ha ottenuto l'Epic MegaGrant. Si tratta di un hack 'n' slash in terza persona ambientato in un mondo futuristico pieno di giocattoli mutanti. Gori, il gatto protagonista, deve usare il suo letale hoverboard per salvare i suoi amici da morte certa.

Scopriamo quali sono i personaggi che faranno parte dell'avventura di Gori: "Vieni a conoscere la squadra. Prima di tutto, c'è F.R.A.N.K., il tuo hoverboard dotato di una coscienza propria e affilato come un rasoio. Poi c'è CH1-P, un'IA modulare che non fa altro che lamentarsi mentre elimini orde di giocattoli depravati. E poi c'è la star del gioco, Gori, il gatto più adorabile e tosto del mondo."

I nemici sono altrettanto brutali: "Questa tenera squadra viene trascinata in una battaglia che ha spazzato via gli umani e devastato tutto ciò che sulla terra non era abbastanza carino e coccoloso per l'Adorabile Esercito: un'orda di giocattoli mutanti e assetati di sangue che solo TU puoi eliminare!"

Le caratteristiche di gioco parlano di:

• Uno skate-and-slash frenetico, in terza persona, ricco di carneficine.

• Un mondo futuristico contaminato dall'Adorabile Esercito.

• Ambientazioni immersive (e adorabili).

• Musica che si adatta e reagisce alle tue azioni e al tuo stile di gioco.

• Distruzione intensa, combattimenti brutali e un intero mondo da fare a pezzi.