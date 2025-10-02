Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded è il nuovo controller modulare per PC, PlayStation e Xbox

Victrix Pro BFG Reloaded è il nuovo controller modulare di Turtle Beach: un dispositivo dotato di stick analogici e grilletti con tecnologia Hall Effect, undici componenti intercambiabili e due differenti versioni su licenza ufficiale: una compatibile con PC, PS4 e PS5, l'altra con PC e Xbox. Caratterizzato da due moduli intercambiabili che consentono di modifica la configurazione dello stick analogico sinistro / d-pad e di sostituire lo stick destro con una griglia di pulsanti pensata per i picchiaduro, il Victrix Pro BFG Reloaded include quattro pulsanti posteriori mappabili ad azione rapida, che offrono tempi di risposta più veloci e un grado di precisione superiore.

Il controller è dotato di connettività wireless o cablata, con un'autonomia che nel primo caso raggiunge le venti ore. Come detto, gli stick e i grilletti utilizzano la tecnologia Hall Effect e possono essere regolati in vari modi. Gli utenti PS5, infine, possono collegare qualsiasi cuffia con cavo tramite la porta audio da 3,5 millimetri.

Per quanto concerne il modulo Fightpad a sei pulsanti, sotto la scocca troviamo microinterruttori Kailth pensati per le competizioni e dotati di un grado di precisione e reattività straordinario.