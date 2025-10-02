Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded è il nuovo controller modulare per PC, PlayStation e Xbox

Victrix Pro BFG Reloaded è il nuovo controller modulare di Turtle Beach: un dispositivo dotato di stick analogici e grilletti con tecnologia Hall Effect, undici componenti intercambiabili e due differenti versioni su licenza ufficiale: una compatibile con PC, PS4 e PS5, l'altra con PC e Xbox. Caratterizzato da due moduli intercambiabili che consentono di modifica la configurazione dello stick analogico sinistro / d-pad e di sostituire lo stick destro con una griglia di pulsanti pensata per i picchiaduro, il Victrix Pro BFG Reloaded include quattro pulsanti posteriori mappabili ad azione rapida, che offrono tempi di risposta più veloci e un grado di precisione superiore.
Il controller è dotato di connettività wireless o cablata, con un'autonomia che nel primo caso raggiunge le venti ore. Come detto, gli stick e i grilletti utilizzano la tecnologia Hall Effect e possono essere regolati in vari modi. Gli utenti PS5, infine, possono collegare qualsiasi cuffia con cavo tramite la porta audio da 3,5 millimetri.
Per quanto concerne il modulo Fightpad a sei pulsanti, sotto la scocca troviamo microinterruttori Kailth pensati per le competizioni e dotati di un grado di precisione e reattività straordinario.
Un pro controller trasformabile
Già osannato dalla stampa internazionale, Victrix Pro BFG Reloaded è disponibile al prezzo di 199,99€ nelle due edizioni appena citate, con colorazione bianca o nera, e dal 26 ottobre arriverà anche un modello esclusivamente per PC al prezzo ridotto di 179,99€ ma senza Fightpad.
"Il Victrix Pro BFG Reloaded è pensato per offrire ai giocatori il controllo totale sulla loro esperienza di gioco", ha dichiarato il CEO di Turtle Beach, Cris Keirn, nel comunicato stampa ufficiale.
"Dai moduli intercambiabili alle funzioni regolabili con precisione, il controller consente a ogni giocatore di personalizzare la configurazione in base al proprio stile di gioco e competere ai massimi livelli con un gamepad regolato su misura per lui."