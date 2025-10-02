Meta non vi spia con il microfono (basta l’IA): Mosseri spiega come funziona davvero il targeting pubblicitario

Vi è mai capitato di parlare ad alta voce di un prodotto che non avevate mai cercato online, per poi ritrovarlo magicamente nel vostro feed di Facebook o Instagram? Ebbene, non è una novità, e sempre più utenti temono che Meta possa utilizzare il microfono per ascoltare le loro conversazioni , seppur non "attivamente". L'azienda ha più volte smentito questa teoria, ma nuove dichiarazioni (o forse conferme?) arrivano proprio con l'introduzione di annunci pubblicitari mirati . Il funzionamento di questa novità si basa proprio sui dati raccolti dalle interazioni con Meta AI e i suoi prodotti di intelligenza artificiale. Vediamo meglio i dettagli per fare chiarezza.

Meta non ascolta di nascosto gli utenti, secondo Mosseri

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha pubblicato un post per sfatare il mito delle conversazioni ascoltate di nascosto. L'azienda ha smentito queste preoccupazioni più volte, sostenendo che non ha bisogno di utilizzare il microfono degli utenti per creare annunci personalizzati. Lo stesso Mosseri sostiene che si tratterebbe di una grave violazione della privacy, eppure alcune dinamiche destano inevitabilmente una certa preoccupazione.

Mosseri sostiene che, se fosse davvero così, gli utenti saprebbero se il loro microfono è acceso, dato che vedrebbero una luce nella parte superiore dello schermo, e la batteria si scaricherebbe velocemente. "Potresti aver già visto quell'annuncio prima di avere la conversazione e non essertene reso conto", ha detto, parlando quindi di possibili coincidenze e suggestioni. "Scorriamo rapidamente gli annunci e a volte interiorizziamo qualcosa di ciò che vediamo, e questo influisce effettivamente su ciò di cui parliamo in seguito".